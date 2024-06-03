الامارات | نادي أبوظبي يمثل كرة الإمارات في «أبطال آسيا للسيدات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح نادي أبوظبي الرياضي للسيدات، ثالث نادٍ عربي يضمن المشاركة التاريخية في أول نسخة من مسابقة دوري أبطال آسيا للسيدات لموسم 2024-2025، بصفته بطلاً لدوري كرة القدم للسيدات في الإمارات. وتنطلق منافسات البطولة القارية في أغسطس المقبل في مرحلتها الأولى.

والناديان العربيان الآخران المشاركان في البطولة القارية حتى الآن، هما النصر السعودي والاتحاد الأردني، إلى جانب تأكيد مشاركة أندية أوراوا ريدز الياباني، وملبورن سيتي الأسترالي، وأوديشا الهندي، وهوشي منه سيتي الفيتنامي، وتايتشونج بلو التايواني.

من جهتها قالت مدربة فريق نادي أبوظبي، سارة حسنين، إن الاتحاد الآسيوي حدد تواريخ البطولة الأولى ومعايير المشاركة، موضحة في تصريح صحافي: «من المتوقع أن تشهد البطولة منافسات قوية للفوز بأول لقب، وسيقام الدور التمهيدي من 25 إلى 31 أغسطس المقبل، بينما تقام المباريات بنظام التجمع، وسيتم تحديد العدد النهائي للأندية المشاركة ومكان استضافة البطولة في وقت لاحق».

وأضافت: «تشهد منافسات دور المجموعات مشاركة 12 نادياً، يجري تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة أندية، وتتنافس هذه الأندية في 18 مباراة تقام على مدار ثلاث جولات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، من السادس إلى 12 أكتوبر 2024».

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث إلى الأدوار الإقصائية.

وتقام مباريات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة، وستجرى قرعة لتحديد أطراف مباريات ربع النهائي التي ستقام في مارس المقبل، على أن يقام نصف النهائي والمباراة الختامية بنظام التجمع في مايو المقبل. ويشارك أيضاً نادي أبوظبي خلال الفترة المقبلة في بطولة غرب آسيا، والمقرر إقامتها في السعودية خلال نوفمبر المقبل.

. الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال آسيا للسيدات ينطلق 25 أغسطس.