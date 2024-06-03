ميدو: حسام حسن "هيخرج" أفضل نسخة من محمد صلاح مع منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أشار الإعلامي أحمد حسام ميدو إلى أهمية المرحلة القادمة بالنسبة لمنتخب مصر، مؤكدًا على أهمية الفوز على بوركينا فاسو وغينيا بيساو من أجل حسم التأهل مبكرًا لكأس العالم 2026.

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ويواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، يوم الخميس 6 يونيو المقبل، فيما يقابل منتخب مصر خارج الديار نظيره غينيا بيساو يوم الإثنين 10 يونيو.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "حسام حسن وإبراهيم حسن هم من علمونا الانتماء لمنتخب مصر، مثل الكابتن جوهري".

وتابع: "التؤام هم من علمونا حب المنتخب واللعب من أجل المنتخب ويقومون بردود أفعال وفقًا لما تربوا عليه عندما كانوا لاعبين".

وأكمل: "نحن الأن في مرحلة مهمة للغاية، والجميع يضع المنتخب في أولوياته، الفترة غير قابلة للهزار، وعلى الجميع التكاتف من أجل المنتخب والتأهل لكأس العالم".

وأردف: "ليس هناك وقت "للزعل والقمص"، وعلى جميع الأطراف التعامل معًا باحترافية، وحسام حسن سيخرج من محمد صلاح أفضل نسخة منه مع منتخب مصر".