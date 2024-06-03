خالد الغندور: اللوائح في اتحاد الكرة سمك لبن تمر هندي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق عن سبب تراجع الكرة المصرية، مشيرًا غلى أن المسؤولين عن إدارة الاتحاد المصري لديهم فكر لن يتغير.

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، المذاع عبر فضائية "المحور": "أنا أقوم بعملي لخدمة الصالح العام وليس للزمالك".

وأكمل: في قضية الشيبي وحسن الشحات الجميع انتقد اللاعب المغربي بسبب توجهه للمحاكم المدنية، والأهلي فعلها في وقت سابق بقضية محمود كهربا".

وأتم: "الأهلي كان لديه علم بأنه التوجه للمحاكم المدنية ممنوع وعلى الرغم من ذلك ذهب كهربا في قضيته، والأهلي لم يتحول للجنة الانضباط في واقعة كهربا"

وأردف: "اللوائح في اتحاد الكرة سمك لبن تمر هندي، ولن أتواجد في ضهر الاتحاد، و"هيفضلوا طول عمرهم بالطريقة دي"، لابد من وجود أشخاص وأسماء جديدة وأن يتقاضوا أجر وأطالب بتغيير قانون العمل التطوعي".