نجم الزمالك السابق: إمام عاشور لا يقدم 90 دقيقة بنفس المستوى

ياسر رشاد - القاهرة - كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق عن التشكيل الأفضل لمنتخب مصر أمام بوركينا فاسو في المباراة القادمة في تصفيات كأس العالم 2026.

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ويواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، يوم الخميس 6 يونيو المقبل، فيما يقابل منتخب مصر خارج الديار نظيره غينيا بيساو يوم الإثنين 10 يونيو.

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور":"قلق من أن يقوم حسام حسن باللعب بـ لاعبين في مركز 6 أمام بوركينا فاسو، وأفضل مشاركة زيزو ومروان عطية معًا في وسط الملعب".

وتابع: "من الممكن مشاركة ناصر ماهر في وسط ملعب منتخب مصر أمام بوركينا، فهو لاعب متميز ويقدم أداء رائع للغاية مع الزمالك في الفترة الأخيرة".

وأكمل: "زيزو مش بيدافع بـ نص جنيه، ولكنه لاعب هجومي جامد جدًا ويحتاج للكرة في رجله ويلعب واحد على واحد ويستطيع المرور من أي لاعب مهما كان".

وأتم: "إمام عاشور لا يقدم نفس المستوى خلال الـ 90 ولابد أن يكون هناك ثبات في المستوى ولكنه الأفضل في مركزه ولابد من مشاركته أساسي في المباراة القادمة".