رئيس أتلتيكو مدريد: الدوري الإنجليزي أقوى بطولة في العالم

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، عن طموحات الفريق في الموسم المقبل، ورأيه في دييجو سيميوني المدير الفني للروخي بلانكوس.

وقال إنريكي سيريزو في تصريحات لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي بالقناة الأولى للتليفزيون المصري: "أتلتيكو مدريد هو نادي تم نشأته من ١٢٠ عاما وهو من أفضل ١٠ أندية في أوروبا وهو يمثل جزء مهم من الكرة الإسبانية بفضل الإنجازات التي حققها في السنوات الأخيرة ويحظى بشعبية كبيرة في إسبانيا".

وتابع: "هدفنا في كل موسم هو الفوز بكل البطولات سواء الليجا أو دوري أبطال أوروبا أو كأس ملك إسبانيا، قدمنا موسم ماضي كبير وكنا من أفضل ٨ أندية في التشامبيونزليج وليس الموسم الماضي هو الأفضل لنا في الليجا لكننا تأهلنا لدوري الأبطال في الموسم المقبل باحتلالنا المركز الرابع لكن هذا الموسم لم يرتقى لطموحاتنا".

وأضاف: "هناك الكثير من المباريات التي يخوضها أتلتيكو مدريد في الموسم الواحد والفريق يشارك في العديد من البطولات المهمة والكبيرة ذات التنافسية الكبيرة ومن بين لاعبي الفريق من ينضمون لمنتخبات بلادهم للمشاركة في مسابقات أخرى أيضا".

وأكمل: "نادي أتلتيكو مدريد يبحث دوما عن الاحتياجات الفنية لمدربنا في شراء اللاعبين وميزانيتنا جيدة واتفقنا في الموسم الماضي ٨٠ مليون يورو ولا نشترى اللاعبين لمجرد الشراء لكن وفقا لما يحتاجه الفريق من تدعيم في بعض المراكز".

وواصل: "دييجو سيميوني مدرب كبير ويقدم عمل عظيم سواء للكرة الإسبانية أو الأوروبية منذ قدومه لتدريب أتلتيكو مدريد واتمنى أن يستمر هذا المدرب الرائع معنا لسنوات عديدة".

واردف: "جواو فيليكس لاعب رائع ومن أفضل اللاعبين في أوروبا حاليا ومع بداية الميركاتو الصيفي سنناقش الأمر بخصوص طلب نادي برشلونة في التعاقد معه بشكل نهائي بعد انتهاء فترة اعارته".

وزاد: "لا يمكن أن نغلق الباب أمام أي نظام مستحدث بخصوص دوري السوبر ليج الأوروبي ولكن لا يوجد أي أمر جديد بخصوص إقامة البطولة في المستقبل، وانصح لاعبي أتلتيكو مدريد بأن يستمتعوا بإجازاتهم بعد انتهاء منافسات هذا الموسم".

وأوضح: "الدوري الإنجليزي هو أقوى بطولة في العالم ولكن هناك الكثير من المخالفات في اللعب المالي النظيف ولا يتم الالتزام بها هناك الا ان الدوري الاسباني ملتزم بتطبيق قواعد اللعب المالي النظيف ورغم أننا نرغب في التعاقد مع لاعبين كبار لكن هناك مغالاة في اسعارها".

وعن محمد صلاح قال: "محمد صلاح لاعب كبير ولم نحاول التعاقد معه وكل مدرب لديه نظام في تعاقدات اللاعبين الخاص به ولم تحدث أي مفاوضات من خلال وكلاء اللاعبين مع صلاح في الوقت الحالي".

واستطرد: "منتخب إسبانيا فريق شاب جيد للغاية وأتوقع أن ينافس بقوة على حصد لقب يورو ٢٠٢٤، نحن سعداء للغاية بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في ٢٠٢٥ لأنها ستضم أفضل الاندية في العالم".

وردا على مفاوضات يوفنتوس اختتم: "ألفارو موراتا حاليا لاعباً بصفوف أتلتيكو مدريد وسيظل لاعبا بالفريق لسنوات عديدة".