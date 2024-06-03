أفشة: أنا أفضل لاعب في مصر ومحمد صلاح يشبهني ومباراة الزمالك ليست بتفكيري  

أكد محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، أنه الأفضل في مصر في الموسم الحالي، موضحًا أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أصبح يشبهه.

وقال محمد مجدي أفشة فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2:”أنا الأفضل في مصر خلال الموسم الحالي، ولا يوجد من هو أفضل مني”.

وأضاف: “خلال مباراة تعال كأس مصر بين الاهلي والزمالك، لعبت10 دقائق فقط وكنت الأفضل خلالهم بعد أن سجلت هدفًا وصنعت الآخر، ولكن في النهاية حصل إمام عاشور على جائزة أفضل لاعب في المباراة، المهم الفريق يفوز”.

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واستكمل أفشة: “أنا ومحمد صلاح أصبحنا واحد حاليًا لأنه أصبح يشبهني بعد النيولوك الجديد الذي قام به مؤخرًا”.

واسترسل: “أفضل قرار فى حياتي الانتقال لـ الاهلي، كولر أكثر مدرب تطورت تحت قيادته فى الجانب الدفاعي، واتكلمت مع المدرب أمام الجهاز الفنى واللاعبين أن كلامه اللي قاله لم ينفذ”.

وأكمل: “لم يتم إبلاغي بأي عقوبة من الاهلي بعد مباراة مازيمبي، ولم يحدث أن قمت بأخذ شنطتي ورحلت ولا يجوز أن أقوم بذلك، النقاش مع المدرب طبيعي فى الكرة وعندنا فى مصر نعتبرها مشكلة “.

وأشار أفشة: “لا أفكر فى مباراة الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي من الآن، وأنا مظلوم من ناس كثيرة في الملعب، في لاعيبة بتدور على اللقطة عشان تكسب الجماهير”.

واختتم: “أتمنى اللعب فى ريال مدريد لكن سني حاليًا 28 سنة ومعرفش هقدر ألعب فى أوروبا ولا لا، وبعد الاعتزال أحب أن أصبح مدير فني”.