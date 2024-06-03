ناصر النني يكشف عن رغبة نجله في العودة إلى الاهلي

كشف ناصر النني والد محمد النني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي السابق، عن رغبته في العودة إلى الاهلي خلال الفترة المقبلة.

وأشار النني في تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، إلى أنه يتمنى استمرار نجله في أوروبا، موضحًا أنه يملك عروضًا من فرنسا وتركيا لضمه خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن النني أحد أبناء النادي الاهلي، ويعشق القلعة الحمراء، مؤكدًا أنه في حال وجود رغبة لدى النادي الأحمر في التعاقد معه، سيكون الأمر محسوم للنادي الاهلي بكل تأكيد.

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وتابع: “الاهلي إذا طلب النني سوف يوقع على العقود ويعود إلى صفوف النادي بالموسم الجديد، وسيكون له ترحيب كبير وأتمنى أن يشارك في كأس العالم للأندية 2025 بقميص الفريق وتحقيق وصية والدته”.

وذكر أن النني لم يحسم خطوته المقبلة بشكل نهائي حتى هذه اللحظة، موضحًا أن نجله ارتدى قميص منتخب مصر لمدة 15 عامًا، وغيابه عن المعسكر ليس بسبب أي مشاكل مع حسام حسن المدير الفني للفراعنة كما تردد، مشيرًا إلى أنه سيكون متواجدًا في المعسكرات المقبلة.