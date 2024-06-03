الاهلي يفتح تحقيقًا مع أحمد عبدالقادر.. تفاصيل

قرر مسؤولو النادي الاهلي، التحقيق مع أحمد عبدالقادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بسبب الصور المنتشرة له خلال الساعات القليلة الماضية.

وانتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للاعب أحمد عبدالقادر، في إحدى الحفلات خلال الساعات القليلة الماضية، رفقة بعض أصدقائه، وهو ما تسبب في تلقيه هجومًا قويًا.

واتخذ خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الاهلي، قرارًا بالتحقيق مع عبد القادر، بعد عودة اللاعبين وانتظامهم في التدريبات الجماعية اليوم الإثنين.

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ولا ينوي الاهلي توقيع عقوبة على أحمد عبد القادر، خاصة في ظل حصول الفريق على راحة طويلة لمدة 8 أيام بعد حصد لقب دوري أبطال إفريقيا بسبب فترة التوقف الدولية.

ويهدف النادي الاهلي من تحقيقه مع أحمد عبد القادر، إلى معرفة مكان الحفل وتوقيته فقط، بسبب الهجوم الذي تعرض له فور انتشار الصورة.

ويستعد الاهلي لمواجهة فاركو، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الجمعة الموافق 14 يونيو الجاري.