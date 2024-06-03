أفشة: أنا مظلوم من ناس كثيرة في الملعب.. والأهلي مش بيقف على أي لاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث نجم النادي الأهلي، محمد مجدي أفشة، عن كريم نيدفيد زميله في الفريق وقال أنه من أفضل الشخصيات في تاريخ الكرة المصرية.

وقال أفشة في تصريحات عبر قناة "MBC Masr 2": "كايزر تشيفز أسهل نهائي خاضه الأهلي في السنوات الأخيرة، وأصعب موقف مر على الأهلي في البطولات الأفريقية الأخيرة لقاء الهلال السوداني في مشوار التاسعة".

وأضاف: "إن شاء الله نحقق لقب الدوري ومازال أمامنا عدد من المباريات، ولا أفكر في مباراة الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي من الآن".

وواصل: "أنا مظلوم من ناس كثيرة في الملعب، وفي لاعيبة بتدور على اللقطة عشان تكسب الجماهير".

وأردف: "كريم نيدفيد من أفضل الشخصيات في تاريخ الكرة ومش واخد حقه، ومحمد الشناوي قائد حقيقي للنادي الأهلي".

وأتم: "الأهلي مش بيقف على أي لاعب يرحل عن الفريق، لكن هزعل لو محمد عبد المنعم رحل عن الأهلي لأني بحبه ولاعب مميز ومش مغرور".