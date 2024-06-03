"هزيمة الاتحاد وتوديع الكأس".. نتائج مباريات أمس الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف محمد:

أقيم أمس الأحد العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها انتهى بنتائج مفاجئة، مثل هزيمة الاتحاد السكندري من أبو قير للأسمدة، ليودع كأس مصر من دور ال 32 من البطولة.

كما تمكن فريق الجزيرة الإماراتي من تحقيق الفوز على حساب نظيره العين، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في القاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة ال 26 بالدوري الإماراتي.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي

كأس مصر

أبو قير للأسمدة يفوز على الاتحاد السكندري 4-3 بركلات الترجيح.

الدوري الإيطالي

فيورونتينا يفوز على أتالانتا 3-2.

البطولة المغربية

الرجاء البيضاوي يفوز على الوداد 1-0.

المغرب التطواني يتعادل مع الجيش الملكي 2-2.

الرابطة التونسية المحترفة

الأولمبي الباجي يفوز على اتحاد بن قردان 2-1.

الترجي يفوز على الإفريقي 2-1.

الدوري الإماراتي للمحترفين

الجزيرة يفوز على العين 2-1.

شباب الأهلي دبي يفوز على حتا 10-0.

الوصل يفوز على النصر 2-0.

الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز

حرس الحدود يتعادل مع سبورتنج 0-0.

منتخب السويس يتعادل مع الترسانة 0-0.