"لقاءات أوروبية ومنافسة عربية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

تقام اليوم الإثنين الموافق 3 يونيو الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزها إقامة مباراة ودية دولية بين النمسا وأوكرانيا، استعدادا لبطولة كأس أمم أوروبا.

كما تشهد منافسات الرابطة المحترفة الجزائرية إقامة مباراة واحدة اليوم، تجمع بين فريقي شباب قسنطينة واتحاد الجزائر، في إطار الجولة الـ24 من المسابقة.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

مباريات ودية دولية:

- ألمانيا ضد أوكرانيا، "بي إن سبورتس 2"، 9.45 دقيقة مساءً.

- إنجلترا ضد البوسنة والهرسك، "بي إن سبورتس 1"، 9.45 دقيقة مساءً.

- كرواتيا ضد مقدونيا الشمالية، "بي إن سبورتس 3"، 8 مساءً.

الرابطة المحترفة الجزائرية:

شباب قسنطينة ضد اتحاد الجزائر، "الشبابية الجزائرية"، 8 مساءً.