شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام فاركو فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدرياته اليوم الاثنين استعداداً لمواجهة فاركو، بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمواجهة ضغط المباريات الأخيرة.

وحصل لاعبو الأهلى على راحة سلبية بعد الفوز على الترجى التونسى بهدف دون رد ليتوج المارد الأحمر بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة فى تاريخه، وذلك في اللقاء الذى أقيم السبت الماضى باستاد القاهرة الدولى.

وتعد مباراة الاهلى وفاركو مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري المصري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام فاركو فى الدوري المصري

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى السابعة مساء الجمعة 14 يونيو باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الأهلى وفاركو بالدوري المصري

ويحتل الأهلى المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً، فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.

آخر ظهور للأهلى وفاركو في الدوري

وحقق الأهلى الفوز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل فاركو مع سموحة بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وفاركو فى الدوري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.