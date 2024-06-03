شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن بوركينا فاسو قبل مواجهة الفراعنة فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا صوت يعلو فوق صوت التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث توجهت الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها لدعم المنتخب الوطني الذي يستعد لمواجهة بوركينا فاسو بالجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 الخميس المقبل 6 يونيو باستاد القاهرة الدولى فى العاشرة مساءً.

ويطلق لقب "الخيول" على منتخب بوركينا فاسو، نسبة إلى حصان (ياننجا) رمز القبائل والبلاد كلها، وكان منتخب بوركينا معروفاً باسم منتخب فولتا العليا لكرة القدم حتى سنة 1984 حيث تم تغيير مسمى الدولة.

كان أفضل مركز حصل عليه منتخب الخيول فى تصنيف الفيفا هو المركز 35 في شهر أبريل لعام 2017.



القيمة التسويقية: 89 مليوناً و750 ألف يورو

متوسط الأعمار: 24 سنة و9 أشهر

التصنيف العالمي للفيفا: المركز الـ62

أغلى لاعب: إدموند تابسوبا بقيمة 45 مليون يورو

الهداف: بيرتراند تراوري برصيد 5 أهداف

الأكثر مشاركة: جوستافو فابريس سانجاري وأدامو ناجالو برصيد 10 مباريات.

الأكبر سناً: أداما جويرا بـ 36 سنة.

مشوار منتخب بوركينا فاسو

سقط منتخب بوركينا فاسو بفخ التعادل في الجولة الأولى أمام غينيا بيساو بهدف لكل منتخب، قبل أن يحقق المنتخب البوركينابي الفوز فى الجولة الثانية على حساب ضيفه الإثيوبي بثلاثية نظيفة.

مجموعة بوركينا فاسو فى التصفيات المؤهلة للمونديال

ويقع منتخبا مصر وبوركينا فاسو ضمن منافسات المجموعة الأولى فى تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو

ويتسلح المنتخب الوطني بسجل مشرف وخالٍ من الهزائم أمام بوركينا فاسو، قبل اللقاء الذي يجمع المنتخبين الخميس المقبل فى الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

تاريخياً.. خاض منتخب مصر ضد بوركينا فاسو 7 مباريات، تنوعت بين بطولة أمم أفريقيا ودورة الألعاب الأفريقية وبعض المواجهات الودية.

ويحتفظ الفراعنة بسجل ذهبي أمام منتخب بوركينا فاسو، فلم يتلق الفراعنة أى هزيمة خلال المواجهات السبع، فحقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى مباراتين.

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بنتيجة أربعة أهداف فى مواجهتين، الأولى بدورة الألعاب الأفريقية نسخة 1973 بنتيجة 4-2، والثانية فى أمم أفريقيا نسخة 2000 بنفس النتيجة.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

وجاء ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل الجولتين الثالثة والرابعة على النحو التالي:

1 - منتخب مصر 6 نقاط.

2 - منتخب بوركينا فاسو 4 نقاط

3 - منتخب غينيا بيساو 4 نقاط.

4 - منتخب سيراليون نقطة

5 - منتخب إثيوبيا نقطة.

6 - منتخب جيبوتي 0 نقاط.