شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المتأهلين لبطولة الإنتركونتيننتال بمشاركة الأهلى وريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل ريال مدريد رسمياً إلى نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024 التى ستقام سنويًا اعتبارًا من عام 2024 والتى تضم تضم جميع أبطال أندية الاتحادات "كأس القارات".



وتوج ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا بالفوز على بوروسيا دروتموند الألماني بثنائية نظيفة ليضع قدمه في نهائي البطولة الجديدة حسب نظامها الجديد.



وسبق ريال مدريد في التأهل إلى البطولة، الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، والعين الإماراتي بطل دوري أبطال آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.

ويحتاج الأهلي للفوز بمباراتين أو 3 من أجل ملاقاة العملاق الإسباني، الذي سبق أن واجهه في النسخة قبل الماضية من كأس العالم للأندية، حيث تنتهي هذه البطولة بمباراة نهائية في مكان محايد بين ريال مدريد والفائز بمباريات فاصلة بين قارات الاتحادات الأخرى.

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالإعلان عن إطلاق بطولة كأس الانتركونتيننتال لعام 2024، والتي ستشارك فيها الأندية أبطال القارات، كما أعلن الاتحاد أن البطولة ستقام سنويًا، حيث ستنطلق النسخة الأولى لها في شهر ديسمبر المقبل، وأعلن الاتحاد انضمام النادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد فوزه على الترجي التونسي بهدف دون مقابل.



ويقتضي نظام هذه البطولة المستحدثة على إقامة مباراة النهائي بين الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا والمتأهل من تصفيات باقى القارات.

نظام بطولة فيفا إنتركونتينتال



ووفقًا للموقع الرسمي للفيفا، فإن نظام البطولة سيكون بإقامة الدور التمهيدي للبطولة عبر قرعة بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، والعين الإماراتي بطل دوري أبطال آسيا، ليواجه أحدهما (على ملعبه) أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أقيانوسيا، في الدور التمهيدي (لم يحدد موعده).



ويلتقي الفائز من مواجهة الدور التمهيدي مع الطرف الآخر من القرعة (على ملعبه)، وفي نفس الدور يلتقي بطل الكونكاف مع بطل كوبا ليبرتادوريس (لم يحدد موعد المباراة).

موعد مباريات نصف النهائي والنهائي

ويصعد الفائز من كل مواجهة للدور الثالث من البطولة ليلتقيا يوم 14 ديسمبر المقبل، في ملعب محايد، ويضرب المتأهل موعدًا مع ريال مدريد الإسباني يوم 18 ديسمبر المقبل.

الفرق المتأهلة لبطولة فيفا إنتركونتيننتال

- بطل أفريقيا: الأهلي

- بطل آسيا: العين الإماراتي

- بطل أوقيانوسيا: أوكلاند سيتي النيوزيلندي

- بطل أوروبا: ريال مدريد

- بطل أمريكا الجنوبية: لم يتحدد بعد

- بطل أمريكا الشمالية: لم يتحدد بعد.