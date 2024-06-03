شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات مكثفة فى منتخب مصر على العرضيات والكرات الثابتة قبل مواجهة بوركينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يركز حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، فى التدريبات على بعض الجمل الفنية أمام بوركينا فاسو فى المباراة التى تجمع المنتخبين الخميس المقبل بتصفيات كأس العالم، كما يخصص فقرة لاستغلال الكرات العرضية والثابتة فى المباراة المقبلة لهز الشباك.

ويواصل منتخب مصر استعداداته لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما 6 و10 يونيو الجاري، فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وينتظم 26 لاعبا فى معسكر منتخب مصر هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.