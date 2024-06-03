شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يعقد جلسة مع إدارة الزمالك لتحديد الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عقد جلسة مع مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب من أجل تحديد احتياجاته من الصفقات في الموسم المقبل، وكذلك اللاعبين الذين قرر الاستغناء عن خدماتهم بنهاية الموسم، بالإضافة إلى مناقشة المدرب في ملف تجديد عقود اللاعبين الذين ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجاري أو الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يخبر جوزيه جوميز إدارة الزمالك بالمراكز التي سيحتاج لتدعيمها، وذلك حال نجاح المجلس في رفع عقوبة إيقاف القيد والتي وقعت على النادي بسبب مستحقات المغربى خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، وروى أجواش مساعد جوزفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق.