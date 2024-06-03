شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يصل القاهرة اليوم لقيادة مران الأهلى استعدادا لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، إلى القاهرة عائداً من بلاده عقب انتهاء فترة الإجازة التى حصل عليها الفريق الأحمر عقب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة فى تاريخه، من أجل التحضير للمرحلة القادمة من عمر الموسم الحالي، وأهمها خوض منافسات الدوري المصري والاستعداد للضغط المتوقع للمباريات.

وحصل فريق الأهلي على راحة أسبوع عقب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا استغلها كولر في السفر إلى بلاده لقضاء فترة الراحة مع أسرته وأبنائه، قبل أن يعود إلى القاهرة اليوم رفقة جهازه المعاون للتحضير للفترة القادمة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى السابعة مساء الجمعة 14 يونيو باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.