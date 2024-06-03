شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"47" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ"47" فهو من مواليد الثالث من يونيو لعام 1977.

عبد الواحد السيد يملك تاريخ كبير مع الكرة المصرية، سواء بقميص الزمالك أو منتخب مصر فهو من مواليد مدينة تلا بمحافظة المنوفية، لكنه نشأ وترعرع بمحافظة جنوب سيناء، وحصل على بكالوريوس تجارة، ونشأ فى أسرة كروية وكان والده حارسا لمرمى فريق طنطا مما دفعه للتعلق بكرة القدم منذ طفولته.

عبد الواحد السيد حصل على 17 بطولة ليصبح أكثر لاعبى الزمالك فى التاريخ حصولا على الألقاب، متفوقًا على خالد الغندور كابتن الزمالك الذى فاز بـ 16 بطولة.



حصد عبد الواحد السيد مع الزمالك 4 ألقاب للدوري المصري وفاز بكأس مصر 5 مرات وحقق 2 كأس السوبر المصرى وحصد لقب دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة، كما توج بلقب السوبر الأفريقي مرة واحدة و فاز ببطولة الأندية الأفريقية أبطال الكؤوس مرة واحدة و نال لقب الكأس الأفرو- آسيوية مرة واحدة و حقق لقب البطولة العربية مرة واحدة كما فاز بكأس السوبر المصري السعودي مرة واحدة



على الصعيد الدولي، مثل عبد الواحد منتخب مصر في أربع دورات من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، أعوام 2002 و2004 و2006 و2010.



لعب عبدالواحد السيد مع نادي الزمالك معظم مسيرته قبل أن ينتقل لنادي مصر للمقاصة لموسم واحد ويعتزل بعدها في عام 2015.