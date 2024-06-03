شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يسابق الزمن لإنهاء القضايا المعلقة بالفيفا تمهيداً للمشاركة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مجلس إدارة النادي المصري الزمن لإنهاء القضايا المعلقة ضد النادي البورسعيدي بالفيفا والتي تسببت فى أزمة إيقاف قيد الفريق مؤخراً، وذلك من أجل المشاركة الأفريقية في البطولات.

ويشترط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عدم وجود قضايا متعلقة بالغرامات المادية على الأندية قبل المشاركة في بطولاته، ويطمح النادي المصري فى التواجد خلال الموسم المقبل ببطولة كأس الكونفدرالية بعد إنهاء الدور الأول فى المربع الذهبي للدوري.

ونجحت جهود مجلس إدارة النادي المصري فى إنهاء أزمة مستحقات اللاعب الليبي مفتاح طقطق لدى النادي المصري، والبالغة نحو 423 ألف دولار، بالإضافة للفوائد المستحقة.

وكان اللاعب مفتاح طقطق قد تقدم بشكوى للاتحادين المصري والدولي لكرة القدم يطالب خلالها بصرف مستحقاته لدى النادي المصري عن تعاقده معه لموسمين بداية من موسم 2020/2019 ، وحتى موسم 2021/2020 ليتم الحكم له بأحقيته في الحصول على تلك القيمة والا سيتم إيقاف القيد للنادي المصري ليبدأ المصري في التفاوض مع اللاعب حتى انتهت المفاوضات بنجاح وتم تحويل مستحقات اللاعب من الحساب الشخصي لرئيس النادي ليوقع اللاعب على مخالصة نهائية ويسحب شكواه المقدمة ضد النادي المصري.

ويتبقى للنادي البورسعيدي الانتهاء من أزمة مستحقات التونسي رامي البدوي والتي تصل إلى نصف مليون دولار بسبب فسخ التعاقد من طرف واحد مع المجلس السابق للنادي، والتي تسببت في إيقاف قيد المصري مؤخراً.