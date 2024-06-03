جدول مباريات اليوم الإثنين 3 يونيو 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم بوابة الخليج 365، جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين، الموافق 3 يونيو 2024، حيث تقام العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف دوريات العالم ليكون محبي ومتابعي كرة القدم علي موعد بيوم كروي دسم.

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة، لقاء ألمانيا وأوكرانيا الودي، بجانب لقاء إنجلترا مع البوسنة والهرسك، ونعرض مباريات اليوم في السطور التالية.

مواعيد مباريات دولية والقنوات الناقلة

جبل طارق X أسكتلندا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2

كرواتيا X مقدونيا الشمالية – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ألبانيا X ليشتنشتاين – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 4

إنجلترا X البوسنة والهرسك – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ألمانيا X أوكرانيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الجزائري والقنوات الناقلة

النادي القسنطيني X اتحاد الجزائر – الساعة 6 مساء على الرياضية الجزائرية.