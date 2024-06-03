شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز خطابًا للمطالبة بحق رعاية إمام عاشور من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، خطابًا رسميًا لإرساله إلى النادى الأهلى للمطالبة بالحصول على نسبة القلعة البيضاء فى حق رعاية إمام عاشور لاعب وسط المارد الأحمر الحالي، والزمالك السابق، وذلك وفقًا لقرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الذى أرسل خطابًا إلى القلعة الحمراء يفيد بأحقية الأندية التي لعب لها إمام عاشور فى حق رعايته.

ويرغب الزمالك فى الحصول على نسبته فى حق رعاية إمام عاشور، والتى نص عليها الاتحاد الدولى، حيث سيحصل الزمالك على نسبته من إجمالي حق الرعاية البالغ 50 ألف دولار، ويقسم مع نادى حرس الحدود وغزل المحلة، وهى الأندية التي لعب لها إمام عاشور قبل أن يبلغ 23 عامًا.

ومن المنتظر أن يرسل الزمالك خطابًا للأهلى يستفسر خلاله عن نسبته المستحقة في حق رعاية إمام عاشور، حيث يبحث الزمالك فى الوقت الحالي عن كافة الأموال التى سيتحصل عليها حتي يتمكن من حل أزمة إيقاف القيد التي تؤرق المجلس في الوقت الحالي.