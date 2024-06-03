شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يستقر على الدفع بـ"الشناوى" فى مباراة المنتخب أمام بوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى، من حراسة مرمى منتخب مصر أمام بوركينا فاسو الخميس المقبل، فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويفضل حسام حسن الاعتماد على الشناوى فى ظل الخبرات الأفريقية الكبيرة للحارس الدولى، والتى تميزه عن مصطفى شوبير الذى قدم مستويات رائعة مع الأهلى وقاده للفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا مؤخراً.

فيما اقترب أحمد رمضان بيكهام من المشاركة فى مركز الظهير الأيسر فى ظل إيقاف محمد حمدي وعدم جاهزية أحمد فتوح.

ويواصل منتخب مصر استعداداته لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو الجاري ، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وينتظم 26 لاعبا في معسكر منتخب مصر هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.



وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.