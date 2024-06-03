شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع اللمسات النهائية على صفقة زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو النادي الأهلي اللمسات النهائية على صفقة الجزائري زين الدين بلعيد، مدافع اتحاد العاصمة الجزائري، لتدعيم دفاع الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، باعتباره الخيار الأول لدى مارسيل كولر المدير الفني لتدعيم خط دفاع الأهلي في الموسم المقبل.

وفتح مسئولو النادي الأهلي خط مفاوضات مع اتحاد العاصمة الجزائري، من أجل التعاقد مع زين الدين بلعيد، على أمل حسم الصفقة خلال الأيام القادمة، لتكون أولى الصفقات الصيفية التي يبرمها مسئولو القلعة الحمراء، حيث يرغب فى حسم الصفقة فى أسرع وقت ممكن، خشية دخول أندية أخرى فى المفاوضات مع اللاعب وتصعب المهمة على مسئولي القلعة الحمراء.

ويرفض مسئولو النادي الأهلي حسم صفقة زين الدين بلعيد مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغة 650 ألف دولار أمريكي، ويرغب فى حسم الصفقة من خلال التفاوض مع إدارة ناديه بشكل مباشر، من أجل الحفاظ على علاقاته الرائعة مع كل الأندية العربية والإفريقية، كما حدث من قبل وقت التعاقد مع علي معلول من الصفاقسي التونسي وتم ضمه من خلال التفاوض مع ناديه رافضا اللجوء إلى الشرط الجزائي للإبقاء على علاقته مع النادي التونسي.