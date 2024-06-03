يوليو المقبل .. التصفيات النهائية لاختبارات ناشئي الأهلي بالقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت أمس الأحد اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي بمحافظة القاهرة، بعدما استمرت لمدة ٩ أيام على ملاعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر.

شهدت اختبارات الناشئين بالأهلي هذا العام إقبالًا كثيفًا من المتقدمين لخوض الاختبارات والتي اشتملت على مواليد من عام ٢٠٠٨ وحتى عام ٢٠١٩.

ومن المقرر أن تقام التصفيات النهائية لاختبارات الناشئين بالقاهرة في شهر يوليو المقبل.

وتنطلق اليوم الاثنين اختبارات الأهلي للناشئين بمحافظات الجمهورية، حيث تبدأ في محافظة الشرقية وتقام بعد ذلك في محافظات الغربية (٦ يونيو) والسويس (٩ يونيو) والإسكندرية (١٢ يونيو).