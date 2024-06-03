اليوم .. بدء اختبارات الأهلي بمحافظات الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - تبدأ اليوم الاثنين اختبارات الناشئين لكرة القدم بالأهلي في محافظات الجمهورية، بعدما اختتمت أمس الأحد في القاهرة، حيث أقيمت لمدة ٩ أيام على ملاعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر.

وتقام اختبارات الأهلي للناشئين بالمحافظات على ملاعب أكاديمية الأهلي المختلفة، وتنطلق في السابعة صباحًا بجميع الملاعب، حيث تبدأ في محافظة الشرقية على ملاعب مركز شباب أبو كبير، وتنطلق في محافظة الغربية يوم ٦ يونيو الجاري على ملاعب مركز شباب زفتى.

وتقام الاختبارات بمحافظة السويس يوم ٩ يونيو الجاري على ملعب نادي النصر للبترول، على أن تنطلق في الإسكندرية يوم ١٢ يونيو الجاري على ملعب مدرسة بايونيرز الدولية.