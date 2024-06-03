تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع لمواجهة أوكرانيا اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف منتخب ألمانيا نظيره منتخب أوكرانيا مساء اليوم الإثنين، وذلك على أرضية ملعب ماكس مورلوك في ألمانيا.

ومن المقرر ان تقام مباراة ألمانيا ضد اكرانيا مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع أمام أوكرانيا

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: كيرير، أنتونيو روديجر، شلوتربيك، راوم.

خط الوسط: جوشوا كيميش، موسيالا، سيرج جنابري، توماس مولر.

وفي الهجوم: ليروي ساني، تيمو فيرنر.



ويستعد منتخب ألمانيا للتحضير لمنافسات يورو 2024 التي ستنطلق 14 يونيو الجاري، حيث من المقرر ان يفتتح مشواره فى أمم أوروبا بمواجهة نظيره الأسكتلندي في 14 يونيو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي تضم منتخبي سويسرا والمجر.

كما من المنتظر أن يخوض منتخب ألمانيا مباراته التحضيرية الأخيرة مع منتخب اليونان.