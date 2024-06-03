تشكيل منتخب أوكرانيا المتوقع لمواجهة ألمانيا اليوم



ياسر رشاد - القاهرة - يحل منتخب أوكرانيا ضيفا ثقيلا مساء اليوم الإثنين، علي نظيره منتخب ألمانيا، وذلك على أرضية ملعب ماكس مورلوك في ألمانيا.

ومن المقرر ان تقام مباراة ألمانيا ضد اكرانيا مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

تشكيل أوكرانيا المتوقع أمام منتخب ألمانيا

في حراسة المرمى: هيورهي بوشتشان

خط الدفاع: فيتالي ميكولينكو - ميكولا ماتفينكو - إيليا زابارني - يوخيم كونوبليا

خط الوسط: هيورهي سوداكوف - أولكساندر زينتشينكو - روسلان مالينوفسكي

وفي الهجوم: ميخايلو مودريك - أرتيم دوفبيك - فيكتور تسيهانكوف



ويستعد منتخب ألمانيا للتحضير لمنافسات يورو 2024 التي ستنطلق 14 يونيو الجاري، حيث من المقرر ان يفتتح مشواره فى أمم أوروبا بمواجهة نظيره الأسكتلندي في 14 يونيو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي تضم منتخبي سويسرا والمجر.

كما من المنتظر أن يخوض منتخب ألمانيا مباراته التحضيرية الأخيرة مع منتخب اليونان.