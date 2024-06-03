لقطة رائعة من محمد صلاح مع ثلاثي منتخب مصر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف رائع من محمد صلاح مع ثلاثي منتخب مصر المنضم حديثًا في معسكر يونيو الجاري.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “محمد صلاح فاجأ ثلاثي منتخب مصر أحمد أمين أوفا ومصطفى شوبير ومحمد الشامي المنضمين حديثًا للمنتخب بقميص ليفربول يحمل اسمه”.

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وأضاف: “هذه اللقطة أسعدت اللاعبين الثلاثة، لدرجة أن أوفا قال لصلاح لن أخلع القميص وسأرتديه دائمًا”.

واختتم: “محمد صلاح جاء لمنتخب مصر بنفس راضية، وهناك حالة من السعادة في تدريب المنتخب وهذا موقف جيد من نجم ليفربول الإنجليزي”.

يُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينضم فيها محمد صلاح لمنتخب مصر منذ تولي حسام حسن تدريب المنتخب، خاصة وأن المعسكر الأخير شهد حالة من الجدل عن وجود رفض من صلاح للتواجد في معسكر منتخب مصر في ظل وجود العميد”.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن مبارتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في مبارتين، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو في الوصافة برصيد أربع نقاط.