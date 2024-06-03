موقف فتوح النهائي من المشاركة في مباراة بوركينا فاسو القادمة

كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف أحمد فتوح النهائي من المشاركة في مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو القادمة، ضمن مباريات تصفيات كأس العالم.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “أحمد فتوح تعافى نهائيًا من الإصابة العضلية التي لحقت به، وأصبح جاهزًا للمشاركة مع منتخب مصر في مباراة بوركينا فاسو القادمة”.

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وأضاف: “فتوح تعافى نهائيًا وحالته أصبحت مطمئنة، وأمر مشاركته في المباراة المقبلة من عدمه بيد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر”.

واختتم: “محمد حمدي لن يشارك في مباراة بوركينا فاسو لأنه موقوف بسبب إيقافه في آخر مباراة رسمية لمنتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية”.

وجاءت قائمة مصر لمباراة بوركينا فاسو كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير- محمد عواد – المهدي سليمان.

الدفاع: محمد عبد المنعم – رامي ربيعة- ياسر إبراهيم – أحمد رمضان بيكهام – محمد هاني – أكرم توفيق – محمد حمدي – أحمد فتوح.

الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أحمد نبيل كوكا – إمام عاشور- أحمد سيد زيزو- ناصر ماهر.

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى فتحي – محمود حسن تريزيجيه – مصطفى محمد – محمد الشامي – أحمد أمين أوفا – محمد شريف