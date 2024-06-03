جوميز يطالب الزمالك بمستحقاته المتأخرة.. ورد حاسم من الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

طالب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك من مجلس الإدارة الحصول على مستحقاته المتأخرة.

ووصل جوميز إلى القاهرة، بعد انتهاء الراحة، وقاد تدريبات الفريق أمس الأحد، بعد حصول اللاعبين على راحة خمسة أيام استغلالا لفترة التوقف الحالية.

وعلم موقع الخليج 365 أن جوميز استفسر عن موعد حصوله على مستحقات المتأخرة التي تقدر بشهرين، ومعه الجهاز المعاون، من مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب.

وأضاف، أن المجلس أكد للمدرب على صرف المستحقات المتأخرة خلال الأيام المقبلة، عقب الحصول على الدفعة الأولى من مكافأة الفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.