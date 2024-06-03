"الأمر محسوم".. رد غير متوقع من والد النني على انتقال نجله للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف ناصر النني والد محمد النني لاعب فريق آرسنال الإنجليزي، إمكانية انتقال نجله للنادي الأهلي في الفترة المقبلة، والمشاركة مع الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية الموسم المقبل.

وكان أعلن محمد النني خلال الفترة الماضية، انتهاء مشواره مع فريق آرسنال، وسوف يخوض تحدي جديد خلال الموسم المقبل.

قال ناصر النني، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج بلس 90 عبر قناة النهار: "النني لديه العديد من العروض في فرنسا وتركيا، وأنا أتمنى استمراره في إنجلترا بالتأكيد".

وأضاف: "نجلي من أبناء النادي الأهلي ويعشق النادي بشكل كبير، وحال وجود رغبة للنادي الأحمر في التعاقد معه، سيكون الأمر محسوما للنادي الأهلي، وسوف يوقع ويعود إلى صفوفه بالموسم الجديد".

أوضح: "الأهلي سيكون له ترحيب كبير وأتمنى رؤية نجلي في كأس العالم للأندية 2025 بقميص الفريق الأحمر وتحقيق وصية والدته".

وأتم تصريحاته: "محمد النني ارتدى قميص منتخب مصر لمدة 15 عامًا وغيابه عن المعسكر ليس بسبب أي مشاكل مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب كما تردد، وسيكون متواجدا في المعسكرات المقبلة".