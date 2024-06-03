مدير الكرة لـ بوركينا فاسو: سنأتي للانتقام.. وهذه رسالتي للعميد ولن أنسى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تحدث محمد كوفي، نجم الزمالك السابق، ومدير الكرة لمنتخب بوركينا فاسو الحالي، عن مواجهة منتخب مصر المقبلة، في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره بوركينا فاسو، يوم الخميس المقبل، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، على استاد القاهرة الدولي.

قال محمد كوفي، خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة الفضائية المصرية: "لن أنسى نادي الزمالك، أنا ابن مصر وأحب مصر بشكل كبير جدا وأبي يعتبر مصريا ولم أشعر بالغربة عندما كنت في مصر، خلال مشواري الكروي".

أضاف: "مواجهة منتخب مصر ستكون صعبة، بالتأكيد لأنها أكبر دولة في إفريقيا ولديها أفضل لاعبين في العالم، وليس معنى أن منتخب مصر غير المدرب سيكون سيئا".

أكمل: "تريزيجيه أبرز لاعبي منتخب مصر بالنسبة لي وسنأتي للعب كرة القدم والتركيز داخل الملعب فقط رغم صعوبة الأمر بسبب الجماهير، وحسام حسن أيقونة داخل الملعب وإنسان خارج الملعب وسعيد للغاية بتوليه المهمة الفنية للفراعنة".

أضاف: "أكثر ما يميز حسام حسن كمدرب أنه محارب ولا يفكر في الخسارة كان يُشعرنا بأننا سنخوض معركة، قبل كل لقاء، حين كنت أتدرب تحت يده، وأعرف لاعبي منتخب مصر ولعبت مع بعضهم مثل أحمد فتوح ومحمد حمدي، ومصطفى محمد أحترم كل لاعبي منتخب مصر".

وشدد: "سنأتي للثأر والانتقام من منتخب مصر بعد الخسارة منهم في كأس الأمم الإفريقية في الجابون عام 2017، وسنصل إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل".

وأتم تصريحاته: "أنا زملكاوي وشجعت الأهلي أمام الترجي من أجل الجماهير، ولن أنسى الجماهير في مصر، وعندما أقابل حسام حسن سوف أقول له بالتوفيق يا عميد أنا سعيد جدا بيك".

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