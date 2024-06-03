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"ما حدث مصيبة".. تعليق ناري من ميدو على استدعائه للتحقيق لهذا السبب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، لأول مرة، تفاصيل استدعائه للتحقيق من قبل لجنة الانضباط خلال الساعات الماضية، بسبب ظهوره الإعلامي.

وقال ميدو خلال برنامجه عبر قناة المحور: "تم استدعائي للتحقيق من قبل لجنة الانضباط بسبب ظهوري الإعلامي، وأدليت بأقوالي بعدما قاموا بعرض مقاطع من برنامجي الخاص".

وأضاف: "لا يجوز قانونًا أن يتم استدعائي من قبل لجنة الانضباط، بسبب عملي الإعلامي، هذا لا يحدث في أي مكان".

وأوضح: "الغريب أن الشكوى المقدمة ضدي كانت على المحتوى الإعلامي في برنامجي الخاص، وما حدث مصيبة، وأخبرت المستشار محمد شيرين فهمي، خلال الجلسة أن هذا استغلال للنفوذ واستغلال للمناصب".

وأتم تصريحاته: "أتهم اللجنة بالإرهاب، فهي ترهبني من الظهور الإعلامي، والحديث عن القضايا بحرية".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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