شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينشر صوراً جديدة من تدريبات الفراعنة استعداداً لبوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم المصري محمد صلاح، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، قائد المنتخب الوطني وليفربول الانجليزي، صوراً من مشاركته فى تدريبات الفراعنة داخل معسكر الاستعداد لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.



محمد صلاح



محمد صلاح فى مران المنتخب

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو فى العاشرة مساء الخميس المقبل بـ استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز خلال الجولتين الأولى والثانية بتصفيات المونديال، على حساب كل من جيبوتي فى القاهرة بسداسية نظيفة، قبل الفوز على سيراليون بهدفين دون رد بالجولة الثانية والتي أقيمت خارج الديار.

ويقع منتخبا مصر وبوركينا فاسو ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، برفقة منتخب مصر وجيبوتي وسيراليون.