شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يهدى قميصه لـ الوجوه الجديدة فى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير عن إهداء النجمم العالمى محمد صلاح قميصه للوجوه الجديدة فى منتخب مصر، فى معسكر الاستعداد لمواجهتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم، أمثال مصطفى شوبير ومحمد أمين أوفا.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير"، الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، إن أمين أوفا قال لـ صلاح: "هنام بالقميص"، معبرا عن سعادته بالتواجد للمرة الأولى مع النجم العالمى فى المنتخب.

ويواصل منتخب مصر استعداداته لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو الجاري ، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وانتظم 26 لاعبا في معسكر منتخب مصر هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.