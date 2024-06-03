شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: عبد المنعم رفض مد تعاقده مع الأهلي وصراع الوكلاء يهدد صفقة عطية الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس مفاوضات الأهلي مع محمد عبد المنعم مدافع الفريق لمد تعاقده مع القلعة الحمراء بعد أنباء رحيله عن النادي بسبب تلقيه عروضاً أوروبية.

وقال شوبير عبر برنامجه "مع شوبير"، عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "محمد عبد المنعم "الأهلي عرض عليه تعديل عقده والمد سنتين، واللاعب وافق على تعديل العقد ورفض المد، وحتى الآن الأمور متوقفة، والموضوع سينتهي إلا إذا كان اللاعب لديه عروض أوروبية، وحتى اللحظة اللاعب ليس لديه عروض أوروبية".

وأضاف، "الوكرة القطري لم يقدم عرضاً لضم أليو ديانج، والمتحدث الرسمي باسم النادي أكد أن اللاعب ليس فى حسابات الوكرة، وعقد أليو ديانج ينتهي فى 2026.

واختتم قائلا، "هناك تفاوض من الأهلي مع يحيى عطية الله المشكلة أن هناك وكيلا للاعب ليس الوكيل الذي يتعامل معه الأهلي، ومن هنا تأتي المشكلة لأن اللاعب متمسك بذلك الوكيل، ولو باظت الصفقة سيكون بسبب صراع الوكلاء".