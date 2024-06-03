شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يكشف حقيقة اهتمام الزمالك بضم كالوشا وعروض قفة بعد الانضمام للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بـ إنبي حقيقة تلقي النادي البترولي لعرض رسمي من نادي الزمالك، لضم أحمد خليل "كالوشا"، لاعب إنبي، خلال الفترة الماضية.

وقال محمد إسماعيل في تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم" عبر قناة أون تايم سبورت 1: تلقينا خبر انضمام أحمد أمين قفة للمنتخب الأول بسعادة كبيرة، ونتمنى أن الفترة المقبلة نرى وجوه جديدة من عندنا في المنتخب، ونتمنى التوفيق لـ قفة مع المنتخب.

أضاف: قفة لديه عروض في الفترة الأخيرة ولو استمر مع المنتخب ستزيد العروض، هذا الموسم لا يمكن التفريط في أي نجم ولكن الموسم المقبل قد نفكر في العروض.

واصل: حتى الآن لم نتلقى عروضاً رسمية لـ كالوشا، الأمر لا يتخطى كلام الوكلاء، الزمالك لم يقدم أي عرض رسمي للاعب في يناير الماضي، وقد يكون هناك محادثات ودية مع اللاعب لكن النادي لم يصله شيء، والموسم المقبل قد نناقش أي عروض للاعبين.

وعن الفوز على النجوم في دور الـ 32 بكأس مصر، قال مدير الكرة بإنبي: النجوم فريق جيد قدموا مباراة مميزة، لم نكن في أفضل مستوى، الأدوار التمهيدية دائماً تتضمن مفاجآت ولكن ربنا كرمنا، المباراة المقبلة سنواجه مودرن فيوتشر في لقاء قوي.

واختتم: النتائج كانت مهتزة في الفترة الأخيرة، كنا نستقبل أهدافاً في الثواني الأخيرة، ولكن كنا مطمئنين بسبب أداء الفريق، نؤدي ما علينا والنتيجة في النهاية تعتمد على التوفيق، والأداء كان مرضياً في المباريات الأخيرة.