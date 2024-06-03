شكرا لقرائتكم خبر عن كريستو وموديست أول الراحلين عن الأهلي وثنائي زد يقترب من الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل تعامل الأهلي فى ملف اللاعبين الأجانب قبل نهاية الموسم الجاري، مع تردد أنباء قوية عن رحيل أكثر من لاعب.

وقال شوبير فى تصريحات عبر برنامجه "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "علي معلول غالباً لن يقيد فى قائمة الأهلي الأولى، وأليو ديانج مستمر مع الفريق، وأنتوني موديست يعتبر رحل".

وأضاف شوبير، "محمد الضاوي كريستو لم يتأقلم رغم أنه لاعب موهوب، وتألق مع منتخب تونس، والأمر صعب بالنسبة للاعب، ولا أعتقد أنه سيستمر مع الفريق والأهلي يبحث مسألة تسويقه".

واختتم شوبير متحدثاً عن الصفقات المرتقب انضمامها للفريق الأحمر، "يوسف أيمن هناك كلام على اللاعب والمميز أن اللاعب مصري الأصل، كوناتيه اسمه تردد بقوة، وهناك كلام قوى حول عطية الله، وهناك أسماء مصرية مطروحة مثل محمد إسماعيل ومصطفى العش".