شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول منافسات مصر فى بطولة العالم للكبار للمواى تاى باليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ المنتخب المصرى للمواى تاى بداية من اليوم الاثنين، فى خوض منافسات بطولة العالم للكبار المقامة فى اليونان حتى 10 يونيو الجارى بمواجهات غاية فى القوة.

وأسفرت قرعة بطولة العالم عن مواجهة نبيلة علاء الدين الحاصلة على ذهبية بطولة العالم 2022 أمام نظيرها الروسية مرجريتا كولجون اليوم الاثنين فى دور الثمانية فى مواجهة غاية فى القوة.

وفى باقى المنافسات يواجه اللاعب أحمد فيصل بدوى أمام بطل المغرب أمينين أحمد غدا الثلاثاء كما يواجه اللاعب أحمد ناصف بطل فرنسا سفيان دحلاب.

كما تواجه اللاعبة مى خالد فوزى بطلة العالم الفيتنامية تويات تيران تاى فى وزن 75.

ويشارك الاتحاد المصرى للمواى تاى فى المنافسات ببعثة مكونة من 5 لاعبين وهم نبيل علاء الدين فى وزن 75 كجم +، أحمد ناصف وزن 91 كجم، أحمد فيصل بدوى فى وزن 51 كجم، مى خالد فى وزن 71 كجم، البطلة شهد مصطفى سيد من ذوى الهمم.

وقال محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصرى للمواى تاى إنه تقرر المشاركة بخمسة لاعبين من ضمنهم لاعبة من ذوى الهمم وهى البطلة شهد مصطفى الحاصلة على فضية دورة الألعاب القتالية فى السعودية والتى يتوقع أن تبهر الجميع فى المنافسات.

وتتكون بعثة المنتخب المصرى للمواى تاى من 5 لاعبين فيما يترأس بعثة المنتخب المصرى للمواى تاى محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصرى للمواى تاى والحكم الدولى أحمد رمضان فيما اعتذار الجهاز الفنى عن السفر بهدف إفساح المجال لسفر المزيد من اللاعبين للمشاركة فى البطولة فيما يقوم بدور التدريب والتوجيه رئيس الاتحاد.