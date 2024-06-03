شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة لليوم السابع: خاطبنا الكاف لإقامة السوبر الأفريقى بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه تمت مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لإقامة مباراة السوبرالأفريقي التي ستجمع الأهلى والزمالك بالعاصمة الإدارية خلال الشهر الجارى.

وقال وزير الرياضة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه تم طلب الكاف بالرغبة فى إقامة المباراة بـ استاد مصر بالعاصمة الإدارية، خاصة أن المباراة طرفاها من مصرقائلا، "طلبنا من الكاف إقامة المباراة فى العاصمة الإدارية، وبلغناهم، وفى انتظار الرد".

وأضاف صبحى، أنه لم يصل رد حتى الآن من الكاف، وحال الموافقة فنحن جاهزون لاستضافتها فى أى وقت، فى ظل الطفرة الإنشائية من ملاعب واستادات بمصر عامة، والعاصمة الإدارية خاصة.

واستضاف استاد مصر بالعاصمة الإدارية مباراة مصر ونيوزيلندا في بطولة كأس مصر التي أقيمت خلال مارس الماضى.

ويلتقى الأهلى مع الزمالك في كأس السوبر الأفريقي ، حيث يشارك الأهلى بصفته بطل دورى أبطال أفريقيا، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل الكونفدرالية.

