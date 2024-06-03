«مينفعش يقول الكلام ده في الأهلي».. حسام عاشور يشن هجوما ناريا على أفشة

الشارقة - اميمة ياسر -

شن حسام عاشور، كابتن النادي الأهلي السابق، هجوما قويا على محمد مجدي «أفشة»، صانع ألعاب الأحمر، بعد تصريحات الأخير مساء أمس الأحد، في أحد البرامج التلفزيونية.

وكان أفشة قد صرح بـ «أنا مظلوم من ناس كتيرة.. وبقينا ندور على الناس بتاعة اللقطات والشو والكلام عشان نديهم الترند، وفيه لاعيبة بتوع لقطة ومتسيطة من الجمهور على الفاضي ومش هيطولوا».

وأشار أفشة إلى أنه كان أكثر حسمًا من زميله إمام عاشور في نهائي كأس مصر الماضي ضد الزمالك، ومع ذلك لم يشعر بالحزن بسبب حصول إمام على جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

من جانبه، رد حسام عاشور على «أفشة» في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: «مينفعش أفشة يقول الكلام ده في الأهلي، لو هو يقصد إمام عاشور وكهربا، يشوف إمام عمل إيه في ماتش نهائي الكأس أمام الزمالك، عشان كدا أخد جائزة رجل المباراة، الفريق كله بياخد اللقطة مش لاعب معين.. حتى الديفندر بيطلع كل اللي عنده ووقت لما كنت بلعب كنت بطلع نار من بوقي».

وأضاف عاشور: «في فتره مروان عطية كان بياخد رجل المباراة كل ماتش، عادي خالص مع إنه ديفيندر، لأنه بيجتهد ويستحق».

واختتم حسام عاشور تصريحاته: «أفشة قال كنت استحق رجل مباراة الزمالك في نهائي الكأس، وأعطوها للاعب تاني رغم أنه أحرز الهدف لكن كان في لاعيبة أحسن منه، وتصريحه غير موفق».