3 عروض سعودية لرحيل محمد الشناوي عن الاهلي

شهدت الفترة الأخيرة وصول ثلاث عروض من أندية سعودية للدولي المصري محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الاهلي في فترة الميركاتو الصيفي.

وتصل أعلى عروض الشناوي الحصول على 2.5 مليون دولار في الموسم الواحد، وهو الرقم الضخم الذي يتخطى صعفي راتبه مع المارد الأحمر.

اقرأ أيضًا: حسام حسن يستقر على الحارس الأساسي لـ منتخب مصر ضد بوركينا فاسو

وتشهد الفترة الأخيرة عدم مشاركة الشناوي مع النادي الاهلي بعد عودته من الإصابة، حيث يعتمد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر على مصطفى شوبير في مركز حراسة المرمى.

ويتواجد محمد الشناوي رفقة منتخب مصر حاليًا، والذي يستعد لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن مبارتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز في مبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو القادمتين؛ وذلك لزيادة فرص الفراعنة في التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته برصيد ست نقاط، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو في الوصافة برصيد أربع نقاط.