محمد عبد المنعم يرفض طلب الاهلي.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن رفض محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لطلب إدارة الأحمر بشان تجديد تعاقده مع الفريق.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “مسئولي الاهلي عرضوا على محمد عبد المنعم تعديل راتبه والتجديد لموسمين إضافيين، إلا أن اللاعب وافق على التعديل، ولكنه رفض التجديد”.

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وأضاف: “رفض اللاعب لطلب الاهلي عطل المفاوضات، ولكن الأمور ستنتهي حال تلقى عرض أوروبي، وهو ما لم يحدث حتى الآن بعدم وصول أي عروض رسمية للاعب للاحتراف الخارجي”.

وساهم محمد عبد المنعم في تتويج النادي الاهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد في المباراة النهائية التي لعبت على استاد القاهرة الدولي يوم 26 مايو الماضي.

ويتواجد عبد المنعم رفقة منتخب مصر، والذي يستعد لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن مبارتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.