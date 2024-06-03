قرار عاجل من كولر في الاهلي بخصوص مروان عطية

أبلغ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي إدارة الأحمر بعدم رحيل مروان عطية عن صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة.

وبدأت بعض العروض الخارجية تصل إلى مسئولي الاهلي لرحيل مروان عطية عن الفريق من خلال بعض وكلاء اللاعبين، وذلك في ظل المستوى المميز الذي يقدمه اللاعب مع الفريق.

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وأبلغ كولر إدارة الاهلي برفضه رحيل مروان عطية عن الفريق لكونه أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها في تشكيل الفريق الأساسي.

وساهم مروان عطية في تتويج النادي الاهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه، وذلك بعد الفوز على فريق الترجي التونسي بهدف دون رد في نهائي البطولة.

ويتواجد مروان عطية رفقة بعثة منتخب مصر التي تستعد لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن مباريات دور المجموعات لتصفيات كأس العالم.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في مبارتين، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو في الوصافة برصيد أربع نقاط.