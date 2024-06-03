أفشة: أنا أفضل لاعب في مصر.. واتظلمت في نهائي الكأس لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يرى محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه أفضل لاعب في مصر خلال الموسم الحالي.

وقال أفشة في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "أنا أفضل لاعب في مصر هذا الموسم، ولا يوجد لاعب أفضل مني".

وأضاف: "شاركت 10 دقائق في مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك بالسعودية، وكنت الأفضل بعد التسجيل وصناعة الهدف الذي سجله إمام عاشور، وفي الآخر هو من حصل علي أفضل لاعب فى المباراة، والمهم أنها في فريقي، ولكن كنت أنا الأفضل".

واختتم أفشة تصريحاته:"أحب اللعب في الأجواء الجماهيرية، وشعرت بالسعادة في نهائي أفريقيا بسبب الحضور الجماهيري الكبير".

اقرأ أيضًا:

وكيل كوناتيه يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي