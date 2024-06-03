"أبيض من جوا".. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ أفشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وجه المستشار تركي آل الشيخ رسالة إلى محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وخرج أفشة بتصريحات تلفزيونية أمس عبر قناة "إم بي سي 2"، تحدث خلال عن العديد من الأمور، داخل النادي الأهلي، جعلته محور حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أفشة من أطيب البشر وإنسان على طبيعته وأبيض من جوا".

جدير بالذكر، أن المستشار تركي آل الشيخ حسم الجدل خلال الفترة الماضية، حول استضافته لبطولة السوبر الأفريقي بين فريقي الأهلي والزمالك قائلا عبر صفحته الشخصية: "غير صحيح إشاعة تقدمنا بطلب الحصول على السوبر الأفريقي ولا نية لنا لذلك".

اقرأ أيضا:

"الأمر محسوم".. رد غير متوقع من والد النني على انتقال نجله للأهلي

جوميز يطالب الزمالك بمستحقاته المتأخرة.. ورد حاسم من الأبيض