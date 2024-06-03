"هدف الأهلي ونجم بيراميدز".. أسلحة بوركينا فاسو قبل مواجهة مصر بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

يترقب عشاق ومتابعي كرة القدم العربية المواجهة المنتظرة والتي ستجمع بين منتخب مصر الأول لكرة القدم بنظيره بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من لقاءات المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستضيف الفراعنة المنتخب البوركيني على استاد القاهرة الدولي يوم الخميس المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويتصدر المنتخب المصري جدول ترتيب المجموعة الأولى بتصفيات المونديال برصيد 6 نقاط محققًا العلامة الكاملة، يليه منافسه منتخب بوركينا فاسو برصيد 4 نقاط جمعها من تعادل وفوز.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي أسلحة بوركينا فاسو قبل مواجهة مصر

ويمتلك منتخب بوركينا فاسو العديد من الأسلحة التي سيعتمد عليها المدرب الوطني براما تراوري في المواجهة المرتقبة التي ستجمعه بالفراعنة لأول مرة في تصفيات المونديال.

ويعتبر محمد كوناتي مهاجم أخمت جروزني وهدف الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل، من أبرز العناصر الهجومية في قائمة المنتخب البوركيني بعدما نجح في تسجيل 11 هدف في الموسم الحالي رفقة الفريق الروسي، بالإضافة إلي لاعب خط الوسط بلاتي توريه الذي يتألق في الفترة الأخيرة رفقة بيراميدز.

كما يمتلك المنتخب البوركيني خط دفاع قوي من المتوقع أن يقوده إدموند تاتسويا والمتوج بلقب الدوري الألماني رفقة باير ليفركوزن ويعتبر أحد أغلى اللاعبين في القارة الإفريقية بقيمة 45 مليون يورو.

في سياق متصل يغيب عن منتخب بوركينا القائد بيرتراند تراوري نجم فياريال الإسباني بسبب استبعاده عن القائمة لأسباب فنية، وهو يعتبر من أهم اللاعبين بعدما نجح في تسجيل 17 هدف رفقة بلاده ويحتل المركز الثالث في ترتيب الهدافين التاريخيين برصيد 19 وبفارق 5 فقط عن المتصدر.