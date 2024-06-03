شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. نور الشربيني ثالث أكثر لاعبة تربعاً على الصدارة رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر يونيو الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ40 على التوالي والـ 250 فى تاريخها، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.

وتقدمت الإنجليزية جورجينا كيندي إلى المركز الخامس، وذلك بعد تتويجها ببطولة مانشستر وتراجعت نور الطيب إلى المركز السابع.



تصنيف السيدات

1ـ نور الشربيني

2ـ نوران جوهر

3ـ هانيا الحمامي

4ـ الأمريكية أوليفيا ويفر

5ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

6ـ البلجيكية نيلي جليس

7ـ نور الطيب

8ـ البلجيكية تيني جليس

9- روان العربي

10ـ الماليزية سيفا سينجاري

وحققت البطلة المصرية نور الشربينى، لاعبة سبورتنج المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، إنجازا جديداً بعدما تخطت الرقم المسجل باسم الأسترالية ميشيل مارتن، لتصبح نور الشربيني ثالث لاعبة فى قائمة أطول فترة متصلة على قمة التصنيف العالمى، وأعلنت رابطة المحترفين عن ذلك بشكل رسمي.

وجاءت قائمة أكثر اللاعبات هيمنة على صدارة التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش كالتالي:

1- الماليزية نيكول ديفيد 3,408 يوماً على التوالى

2- النيوزلندية سوزان ديفوي 3,195 يوماً

3- نور الشربينى 1,768 يوماً

4- الأسترالية ميشيل مارتن 1,767 يوماً

5- الأسترالية ساره فيتز-جيرالد 1,216 يوماً

6- رنيم الوليلى 669 يوماً.