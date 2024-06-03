شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز المستحقات المتأخرة لـ"جوميز" ومكافأة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادى الزمالك تجهيز المستحقات المتأخرة للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق، لصرف الراتب المتأخر، والذى يبلغ شهرين، بخلاف مكافأة الكونفدرالية.

وكشف مصدر في الزمالك أن الأمور تسير مع جوميز على ما يرام، والمدير الفني سعيد وراضٍ داخل القلعة البيضاء، ولا يوجد أي خلاف معه حول المستحقات المتأخرة، لأن التأخير بسبب العملة فقط، ومن المقرر أن يتم صرف مستحقات جوميز خلال الأيام القليلة القادمة.

ويترقب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عقد جلسة مع مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب من أجل تحديد احتياجاته من الصفقات في الموسم المقبل، وكذلك اللاعبين الذين قرر الاستغناء عن خدماتهم بنهاية الموسم، بالإضافة إلى مناقشة المدرب في ملف تجديد عقود اللاعبين الذين ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجاري أو الموسم المقبل.