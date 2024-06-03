شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد دور الـ32 لكأس مصر.. وداع مفاجئ لزعيم الثغر وذئاب الجبل من المسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار مساء أمس، الأحد، على منافسات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر، بعدما أقصى فريق أبو قير للأسمدة مضيفه الاتحاد السكندري فى مفاجأة من العيار الثقيل، وتأهل إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس مصر موسم 2023/24، بعدما خرج فريق المقاولون العرب من البطولة على يد الترسانة في الأسبوع الماضي بفوز الأخير على حساب الذئاب بهدف نظيف.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2023- 2024، بسبب انضمام عدد من لاعبي الفرق الثلاثة إلى صفوف منتخب مصر في معسكر يونيو الجاري استعدادًا لتصفيات مونديال 2026.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي والألومنيوم يوم الـ29 من مايو الماضى بينما كان الزمالك سيواجه بروكسي يوم الـ30 من مايو، فيما كان مقرر ان يلعب بيراميدز مع النصر مساء يوم الـ31 من الشهر ذاته.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة في تصفيات كأس العالم 2026.

حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري ضم 10 لاعبين من الأهلي وهم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومحمد هاني وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، واستدعى 4 لاعبين من الزمالك هم: محمد عواد وأحمد سيد زيزو وأحمد فتوح وناصر ماهر وضم ثلاثة لاعبين من بيراميدز هم مصطفي فتحي ومحمد حمدي وإبراهيم عادل.

الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية والتي أقيم النهائي بشكل استثنائي خارج مصر ولأول مرة في السعودية.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 39 لقبا بينما الزمالك ثاني أكثر الفرق تتويجا بـ28.

نتائج دور الـ "32" لكأس مصر

سيراميكا 1-0 مكادى

سموحة 1-0 لافيينا

زد 2-1 الداخلية

المقاولون 0-1 الترسانة

طلائع الجيش 1-0 بورفؤاد

المصري 1-0 جمهورية شبين

الاسماعيلى 2-1 القناة

البنك الاهلى 4-1 بتروجت

بلدية المحلة 4-5 الجونة " ركلات ترجيح"

فاركو 3-0 الواسطى

انبى 1-0 النجوم

مودرن فيوتشر 3-0 بترول اسيوط

الاتحاد السكندري 3-4 أبو قير للأسمدة " ركلات ترجيح"

القناة الناقلة لمباريات كأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات كأس مصر ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.